Cameraonderzoek riolering 08 maart 2018

02u43 0

In opdracht van het gemeentebestuur zal een aannemer vandaag en morgen de riolering in het centrum van Londerzeel nakijken. Om de staat van de riolering na te gaan, wordt deze eerst gekuist om dan aansluitend een cameraonderzoek te doen. Vandaag is hiervoor de Kerkstraat tijdelijk afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer en morgen is dan de Dorpsstraat aan de beurt. De aannemer start na de ochtendspits vanaf 9 uur en maakt de straat zo snel als mogelijk weer vrij. (DBS)