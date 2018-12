Brandweer Londerzeel geeft 5000 euro aan Over-Hoop WHW

01 december 2018

13u54 0 Londerzeel De brandweer van Londerzeel heeft zijn groot hart laten zien. Het schonk een cheque van 5000 euro overhandigd aan de organisatie Over-Hoop.

De 5000 euro was een deel van de winst van de jaarlijkse kalenderverkoop van de brandweer. Begunstigde is ‘Over-Hoop’, een organisatie voor families met jonge verkeersslachtoffers. “We zorgen voor ontmoetingsmomenten tussen lotgenoten. We zijn met ongeveer 80 families. Iedereen is welkom om hun ervaringen uit te wisselen. Brandweer Londerzeel heeft de kalenderverkoop georganiseerd en wij ontvangen een deel van de opbrengsten”, aldus Anne Maes van Over-Hoop, “dat is natuurlijk zeer leuk, zeker omdat wij geen subsidies ontvangen. We moeten het met sponsoring en vrijwilligerswerk doen. We gaan nu met onze jongeren eens op weekend. Heel leuk want op de tien jaar dat we bestaan hebben we dat nog nooit kunnen aanbieden.”