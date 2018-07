Brandweer handen vol met wespen DOOR AANHOUDENDE HITTE PIEKT AANTAL NESTEN NU AL SILKE VANDENBROECK

25 juli 2018

02u42 0 Londerzeel Het is dweilen met de kraan open voor brandweerzone Vlaams-Brabant West. Door de hitte zijn wespen nog actiever dan anders. Dagelijks lopen er meer dan 200 meldingen van wespennesten binnen. "Dikwijls is het sneller en goedkoper om bij privéfirma's aan te kloppen", luidt het.

Ook gisterochtend was het weer alle hens aan dek voor brandweerzone Vlaams-Brabant West. Met dagelijks meer dan 200 meldingen voor de verdelging van wespennesten hebben de brandweermannen hun handen vol. "Het zijn er dit jaar extreem veel", zegt René Huygens, vrijwilliger bij de brandweer. Samen met brandweerman Kristof Van Campenhout begint hij om 8 uur 's ochtends aan zijn ronde in Meise. "Vorig jaar bestreden we in deze periode dagelijks twaalf nesten, nu is dat meer dan het dubbele. De meldingen blijven binnen stromen."





Oorzaak van de ellende: de aanhoudende hitte. "Wespen houden van de warmte", gaat Huygens verder. "Normaal is de piek voor nesten pas midden augustus, maar door de hoge temperaturen valt die nu veel vroeger. Dat komt omdat de wespen door het warme weer veel actiever worden. Maar de beestjes weten de winter ook steeds beter te overleven. Mensen isoleren hun huizen beter waardoor de nesten niet kapot vriezen."





Dringende oproepen

Elke dag staat een team van twee personen klaar om de strijd met de wespen aan te gaan. "We proberen de mensen zo snel mogelijk te helpen, maar het gebeurt dat mensen enkele dagen moeten wachten", zegt Huygens. "Zo kan het zijn dat we in het midden van onze ronde moeten terugkeren naar de kazerne. Zo kregen we maandag in enkele minuten tijd te horen dat er twee ziekenwagens moesten uitrijden en dat een van de patiënten met een ladderwagen geëvacueerd moest worden. Dan is er geen volk meer in de kazerne en die moet natuurlijk altijd bemand zijn. Dan roepen ze ons meteen op om terug te keren. Dringende oproepen krijgen nu eenmaal voorrang", zegt de vrijwilliger.





Onderbemand

"We zijn op dit moment ook onderbemand, omdat een kwart van de brandweermannen en vrijwilligers met vakantie is", vult Van Campenhout aan.





Mensen die een wespennest vinden, kunnen dus beter bij private firma's in ongediertebestrijding terecht. "Bij ons kost een wespenverdelging 75 euro", zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone. "Dikwijls is het goedkoper om bij zulke firma's een verdelging aan te vragen."





Zélf de strijd met de wespen aan gaan, raadt de brandweer af. "Onderschat het gevaar niet. Als een wesp aanvalt, volgt heel het nest. Als je dan geen vluchtroute hebt, is dat zeer gevaarlijk", besluit Huygens.