Bouw kleuterschool loopt maanden uit TWEE DEADLINES GEMIST ULTIMATUM VÓÓR PAASVAKANTIE DIMITRI BERLANGER

08 maart 2018

02u38 0 Londerzeel De nieuwe kleuterschool in de Lijsterstraat raakt maar niet af. Sinds 1 september krijgen de kinderen les in de chalet van de speelpleinwerking en containers. De verhuis moest eigenlijk in de kerstvakantie plaatsvinden, maar zelfs de tweede deadline in de krokusvakantie werd niet gehaald. "Voor de paasvakantie moét de verhuis doorgaan", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). De gemeente heeft de aannemer in gebreke gesteld.

De Londerzelenaars zagen vorige zomer een groot deel van hun prille kindertijd tegen de vlakte gaan. De houten paviljoenen van de kleuterschool in de Lijsterstraat, een onderdeel van de Centrumschool, dateerden uit de jaren 60 en waren helemaal afgeleefd. In de plaats komt een duurzaam schoolgebouw met vijf ruime klassen en een overdekte speelplaats. Tijdens de werken verhuisden de kleuters naar een 'pop-up'-school. Daarvoor doen de chalet van de speelpleinwerking en containers dienst.





De bedoeling was dat de 57 kleuters al na de kerstvakantie naar de nieuwbouw konden, maar die verhuis werd noodgedwongen uitgesteld. Ook de krokusvakantie werd niet gehaald. "Die timing was nochtans contractueel afgesproken", zegt burgemeester Sminate. "We hebben de aannemer dan ook in gebreke gesteld. Hij mag zich aan een fikse boete van zowat 30.000 euro verwachten."





Planning loopt fout

Volgens Sminate ligt de oorzaak bij een slechte planning en een gebrekkige opvolging. "Hierdoor is de timing hopeloos in het honderd gelopen. Onderaannemers konden niet volgen, materialen werden te laat geleverd en ga zo maar door. Onder meer de buitenbepleistering, een deel van de beklinkering en de plaatsing van de zonnepanelen buiten moeten nu nog uitgevoerd worden. De aannemer zou deze week wel alles uit de kast halen om de werken rond te krijgen."





De opening moest intussen alweer worden uitgesteld: van 23 maart naar 18 april. "Een school verhuis je niet in twee dagen. De timing begint nu echt krap te worden. Voor de paasvakantie moet de verhuis absoluut kunnen doorgaan, want dan wordt er opnieuw een speelpleinwerking in de chalet georganiseerd. Het is intussen ook voor de leerkrachten allesbehalve praktisch. Zij zitten met hun kleuters nu al maanden langer dan voorzien op die kleine oppervlakte. Er is ook geen speelplaats en dus moeten de kinderen in de modder spelen. Ze komen dan ook met hun laarzen naar school."





Geen speelplaats

Directrice Katelijne Jespers houdt er de moed in. "Die verhuis gaat hoe dan ook lukken voor de paasvakantie. Ondertussen maken we er het beste van. De kinderen dragen weliswaar laarsjes voor buiten, maar we hebben in de chalet ook een overdekte speelplaats gecreëerd voor als het slecht weer is. We kijken alleszins uit naar de nieuwbouw."





Kostenplaatje van het project: 830.000 euro