Boeren en koeien moeten sluikstorters tegenhouden 13 maart 2018

02u47 0 Londerzeel Een tiental borden langs landbouwpercelen moeten voorbijkomers ervan overtuigen om niet te sluikstorten. De gemeente en tien boeren stappen mee in de actie 'Mooimakers', een initiatief van OVAM, Fost Plus en de VVSG tegen zwerfafval.

In totaal worden tien bermborden geplaatst met een opvallende slogan. Op vijf ervan komt een foto van een koe en het opschrift 'Wij houden niet van blik en ander afval - Hou jij het mee proper?'. Op vijf andere zal er een foto van een landbouwer staan en het opschrift 'Ik hou het hier proper - Jij toch ook?' "Deze bermborden zijn zeer belangrijk, want jaarlijks worden in Vlaanderen duizenden dieren ziek door het zwerfafval dat in hun maag terechtkomt", klinkt het bij de boeren. "Vooral drankblikjes komen uiteindelijk vermalen in het voeder terecht, met soms de dood van het dier tot gevolg."





Gratis opruimmateriaal

'Mooimakers' lanceert van 17 tot 31 maart ook de actie 'Lenteschoonmaak' waarbij verschillende initiatieven georganiseerd door verenigingen, scholen en vrijwilligers om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen, ondersteund worden. "De gemeente Londerzeel ondersteunt dan weer de 'Let's do it Belgium-actie' en organiseert een zwerfvuilactie van 16 april tot en met 22 april", vervolgt De Borger. "Iedere burger, vereniging of school, kan zich inschrijven en krijgt gratis materiaal ter beschikking (afvalzakken, handschoenen, grijpers, hesjes). Elke deelnemer krijgt na afloop een attentie." Meer info: milieu@londerzeel.be of op het nummer 052/39.92.67. (DBS)