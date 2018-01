BMW rijdt Elias (14) van de baan: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf 26 januari 2018

02u33 0 Londerzeel De 14-jarige Elias was met de fiets op weg naar school toen een zwarte BMW hem van de weg maaide. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. "Gelukkig raakte Elias niet ernstig gewond, maar het had veel erger kunnen zijn", klinkt het bij zijn mama Ina.

"Zoals elke dag vertrekt Elias in z'n eentje met de fiets naar school", steekt Ina Van Beneden van wal. "Maar enkele uren laten kregen we het bericht dat onze zoon was aangereden door een auto. Ik ben halsoverkop terug uit Brussel vertrokken om met Elias naar de spoeddienst te gaan. Hij heeft er een nekblessure en wat schaafwonden aan overgehouden. Elias is nog wat in shock. Natuurlijk is er ook wat materiële schade, zoals zijn fiets, kleren en gsm. Maar dat is nu niet het belangrijkste."





Het ongeval gebeurde rond 8u15 in de Dorpsstraat in het centrum van Londerzeel.





"De bestuurder is de straat uitgereden zonder voorrang te geven aan Elias. Toen liep het goed mis. Hij raakte het achterste wiel van Elias nog, waardoor onze zoon de lucht in vloog", zegt Ina. "Maar het meest opmerkelijke vind ik nog dat de man gestopt is, gevraagd heeft aan Elias of alles oké was en dan is doorgereden. Het ging helemaal niet goed met mijn zoon", snuift Ina. "Die man heeft vluchtmisdrijf gepleegd. Ik begrijp niet wat die bestuurder bezielde. De politie wees mij erop dat mensen zeer verschillend reageren in dit soort situaties."





"Misschien had die man wel gedronken en wou hij de politie mijden. Of hij is bang voor de straf die hem boven het hoofd hangt, dat kan. Al is dat helemaal geen excuus. Daarom wil ik graag een oproep doen aan de man om zich alsnog te melden. Elias kon namelijk een deel van zijn nummerplaat onthouden."





In shock

Danig onder de indruk van het ongeval, strompelde Elias nog verder naar school.





"Ik denk dat hij er niet bij stilstond dat hij iemand kon tegenhouden of bellen. Dat is daar toch een drukke weg, dus het verbaast mij dat niemand gestopt is om hem te helpen. Eenmaal op school aangekomen, kreeg Elias nog een vermaning omdat hij te laat was. Uiteindelijk was dat probleem snel uitgeklaard toen hij vertelde wat er gebeurd was."





De politie voert momenteel een onderzoek naar het incident.





"De politie is niet ter plaatse gegaan, maar de mama van Elias is bij ons een klacht in komen dienen. Als we de dader pakken, zal hij zijn rijbewijs moeten indienen. Wellicht hangt hem ook een boete of kleine celstraf boven het hoofd", zegt korpschef Alain Meerts. (VDBS)