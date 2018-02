Blessurepreventie 17 februari 2018

02u28 0

Op maandag 26 februari organiseert voetbalclub Delta Londerzeel in de kantine aan de Meerstraat 268 een infoavond rond blessurepreventie. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22 uur. Gastspreker is Jos De Cat, al vijfentwintig jaar verbonden aan het UZ Leuven en gespecialiseerd in pediatrische revalidatie. De avond is gratis voor alle Deltaleden en ouders. Andere deelnemers betalen 3 euro ter plaatse. Inschrijven is niet verplicht. Vragen voor de gastspreker kunnen al overgemaakt worden via deltalonderzeel@skynet.be. (VDGM)