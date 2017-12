Bib verhuist naar nieuwe cultuursite NIEUWBOUW MOET ACADEMIE VERBINDEN MET HUIDIGE OCMW-INFRASTRUCTUUR DIMITRI BERLANGER

03u00 49 Lukas De Academie (links) en het huidige OCMW-gebouw (rechts) versmelten tot een grote cultuursite. Londerzeel Het voormalige administratieve centrum van het OCMW wordt onderdeel van een cultuursite. Er komt een tussenbouw die de verbinding maakt met de naastliggende Academie, zodat er één grote campus ontstaat. Daarin zullen een cultuurzaal, een polyvalente ruimte, een foyer en de bib een plaats krijgen. De princiepsbeslissing kwam er wel alleen, omdat de oppositie de pijnlijk verdeelde coalitie te hulp schoot.

Door de samensmelting van OCMW- en gemeentepersoneel komt het administratief centrum aan de Mechelsestraat midden 2018 leeg te staan. De gemeenteraad heeft dinsdag principieel beslist om er een cultuursite van te maken. Een tussenbouw moet het huidige OCMW-gebouw en de Academie voor Muziek, Woord en Dans verbinden. "In de nieuwbouw zelf komt een inkomhal en foyer voor zowel bib als academie", legt burgemeester Nadia Sminate (N-VA) uit. "Er wordt ook een polyvalente ruimte voorzien. Verder zal de bestaande zaal achter de academie opgewaardeerd worden tot echte cultuurzaal. Het oude gedeelte waar het OCMW nu zit, zal zo goed als helemaal ingepalmd worden door de bibliotheek. De huidige bevindt zich in de Molenstraat in een pand dat door de gemeente gehuurd moet worden. En dat kost ons 70.000 euro per jaar."





De beslissing kwam er niet zonder slag of stoot. Dat de meerderheid op apegapen ligt, werd nog maar eens pijnlijk duidelijk. CD&V liet meteen verstaan dat ze het voorliggende collegevoorstel niet zou meestemmen. Oppositiepartij LWD diende daarop een amendement in waar ook onafhankelijke raadsleden Koen Goossens en Wim Eeckelaers zich achter schaarden. "We willen een uitgebreider project dan wat werd voorgesteld", zegt LWD-fractieleidster Conny Moons. "Met deze oppervlakte kan een bibliotheek gerealiseerd worden waarbij ruimtes gemengd gebruikt kunnen worden voor activiteiten van de academie, senioren en de dienst cultuur. In het bestaande gebouw worden dan zowel de administraties van de muziekschool als van de gemeente en het OCMW samengebracht. De concentratie op twee campussen levert een kostenbesparing op, komt de efficiëntie ten goede en geeft de medewerkers meer ademruimte. Een mogelijkheid is ook om de sociale dienst van het OCMW in de Mechelsestraat te behouden."





Financiële haalbaarheid

CD&V kon zich daarin wel vinden en stemde mee. Fractieleidster Greet Segers (CD&V) benadrukt dat het nog maar om een princiepsbeslissing gaat. "Een aantal zaken moet nog onderzocht worden, zoals de mobiliteit, parkeermogelijkheden en de financiële haalbaarheid."





Meerderheidspartij sp.a stemde tegen en dat maakte de malaise binnen de coalitie compleet. "Wij zijn absoluut voorstander van een bib en een cultuurcampus op die plek, maar het nieuwe voorstel neemt te veel ruimte in waardoor het op vlak van mobiliteit niet haalbaar is", zegt schepen Tom Troch. "Bovendien gaat het in tegen het principe om het personeel zoveel mogelijk te centraliseren en de drempel naar het OCMW te verlagen, want nu wil men toch weer administratief personeel én sociaal assistenten in het OCMW-gebouw huisvesten. We hebben nochtans eerder beslist om het gemeentehuis intern te verbouwen, zodat al het OCMW-personeel daar ondergebracht kan worden. Dit dreigt dan ook een nutteloze investering te worden."





1,7 miljoen euro

De nieuwbouw voor de cultuursite zou begin 2019 moeten starten. De geraamde kostprijs bedraagt 1,7 miljoen euro.