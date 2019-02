Bewoners rusthuis Herfstvreugde vieren carnaval DBS

27 februari 2019

Londerzeel In woonzorgcentrum Herfstvreugde vond dinsdag al het jaarlijkse carnavalsfeest plaats.

De bewoners konden er genieten van optredens van het personeel. Die speelden een komische sketch of deden een dansje. De senioren werden uiteraard uitgenodigd om mee te zingen en ook te dansen. “Het is opvallend hoeveel mensen die zo veel zitten op een dag toch nog goed kunnen dansen als ze muziek”, zegt animator Agnes. “Het is iets wat je niet zou verwachten.” Er werden ook snoepjes uitgedeeld en de bewoners kregen ook een drankje aangeboden.