Bewegingstoestellen staan op hun plek 19 juni 2018

02u34 0

De acht aangekochte outdoor beweegtoestellen hebben nu ook een plekje gekregen in. Twee aan twee gekoppeld staan deze in de Groene Long, in de tuin van Woonzorgcentrum Herfstvreugde, op het Zandvat in Malderen en op de kruising van Hazenpad en Sneppelaar. De verschillende types van toestellen zijn zodanig gekozen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen die de conditie wil aanscherpen, of je nu een doorwinterde atleet dan wel een absolute beginner met goede voornemens bent. De toestellen werden aangekocht via een gezamenlijk bestek vanuit de gemeenten Merchtem en Londerzeel. Dit jaar is er bijkomend nog 7.500 euro voorzien voor de aankoop van extra toestellen. (DBS)