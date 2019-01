Bestuursakkoord voorgesteld: “Snel komaf maken met al jaren aanslepende problemen” DBS

28 januari 2019

11u46 0 Londerzeel De nieuwe coalitie, bestaande uit LWD, CD&V en Groen, heeft haar – uiteraard ‘ambitieus’ – bestuursakkoord bekendgemaakt. Een radicale trendbreuk in politiek Londerzeel, althans volgens de nieuwe meerderheid, want het zou pas de allereerste maal zijn dat dat een nieuw bestuur een dergelijk meerjarenplan ook effectief publiceert.

Over naar de inhoud. De coalitiepartners willen naar eigen zeggen vooral snel komaf maken met een aantal hangende problemen waarvan sommige twee tot zelfs vier legislaturen meegaan en waarin tot vandaag niet de minste vordering werd gerealiseerd.

“We denken daarbij aan de inrichting van de Egmont-site in Kerkstraat-Gildenstraat en de Argo-site in de Stationsstraat, aan de vele uitdagingen op vlak van mobiliteit en veiligheid van voetgangers en fietsers, maar ook aan de uitstraling van onze dorpskernen en het neerzetten van een duidelijke toekomstvisie over wonen en werken. In concreto gaat het dan over de nood om te verdichten en de manier waarop we dat willen stimuleren, maar ook aan het realiseren van extra KMO-zone(s) om ruimte te bieden aan de initiatieven van zakelijk Londerzeel.”

Burgemeester Conny Moons (LWD) voegt er aan toe dat het plan nog werd aangevuld met een lange lijst concrete initiatieven die men nu met de administratie zal omzetten in een meerjarig financieel plan.