Bestuurder gewond bij botsing met vrachtwagen 03 mei 2018

02u35 0 Londerzeel Een 25-jarige man uit Antwerpen is woensdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de A12 ter hoogte van Londerzeel richting Antwerpen.

"Rond 5.15 uur reed de wagen tegen de achterkant van een vrachtwagen. De bestuurder van de auto liep daarbij een ernstige hoofdwonde op en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging", zegt Dirk Keymolen van de brandweer in Londerzeel. "De vrachtwagen kwam tot stilstand op de pechstrook, maar de auto versperde een tijdlang de middenrijstrook. Daardoor waren de rijvakken meer dan twee uur afgesloten voor het verkeer." Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeval is.





(VDBS)