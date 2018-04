Begeleiding voor jongeren in rouw 18 april 2018

02u37 0

Het Zorgloket van het OCMW organiseert vanaf volgende week ontmoetingsmomenten voor jongeren die geconfronteerd worden met rouw en verlies.





De sessies starten met een kennismakingsmoment op 23 april. Daarna komen de jongeren eenmaal per maand samen, van 12.15 uur tot 13 uur, in Het Zomerhuis (Mechelsestraat 55). De sessies zijn gratis en worden georganiseerd in samenwerking met Missing You vzw, een organisatie die een luisterend oor biedt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een dierbare verloren hebben. Specifiek voor Londerzeel worden er ontmoetingsmomenten georganiseerd voor jongeren van 12 tot 20 jaar.





(DBS)