Asbestdaken zonder goot gezocht voor onderzoek DBS

11 december 2018

17u03 0 Londerzeel Eigenaars van asbestdaken zonder dakgoot en zonder verharding in de afdruipzone, kunnen zich kandidaat stellen voor een studie naar de aanwezigheid van asbest in de bodem aan de afdruipzone.

Deze studie wordt uitgevoerd door studiebureau ABESIM in opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM). Het doel is de problematiek te onderzoeken en een beleid uit te stippelen. Na goedkeuring van de eigenaar komt ABESIM langs om bodemstalen nemen. De anonimiteit van de eigenaars blijft steeds bewaard. Er worden geen eigenaars- of terreingegevens opgenomen in de rapportage van de studie.

Wie zich wil kandidaat stellen, kan dat uiterlijk op maandag 7 januari ann.waeytens@abesim.com of annelies.dehauwere@abesim.com (09/248.03.75)