Apero National extra gezellig dankzij houten meubilair 23 juli 2018

Zaterdagvoormiddag is ook in Londerzeel de nationele feestdag stevig gevierd. L'apero National was de ideale gelegenheid voor de omwonenden om kennis te maken met de 'heringerichte' wijk Meulekensbaas. Tot voor kort lag er in de wijk een grasplein dat omringd was met parkeerplaatsen. "Al enkele jaren geleden wilden we dit plein anders inrichten. Op 3 september 2017 brachten we bij een buurtbabbel de buren met elkaar in contact en lieten we ook verschillende mogelijkheden zien aan de buurt voor een andere invulling van het plein", legt schepen Tom Troch (sp.a-Groen) uit. Dit leidde tot de oprichting van een Buurtcomité, dat met de gemeente rond tafel is gaan zitten voor de inrichting van de openbare ruimte. De buurtbewoners bepaalden de invulling en de gemeente voorzag de middelen. Op deze manier is met houten paletten en onder begeleiding van de gemeentelijke schrijnwerker een mooie ontmoetingsplaats gecreëerd.





(WHW)