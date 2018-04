Actie tegen zwerfvuil 06 april 2018

02u27 0

Londerzeel neemt opnieuw deel aan de campagne 'Let's do it! Belgium' om samen de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil en sluikafval. Opnieuw wordt daarbij een beroep gedaan op vrijwilligers, verenigingen, buurtcomités, scholen... Wie wil deelnemen aan deze actie, kan zich inschrijven via www.londerzeel. be/ zwerfvuilactie-2018. In de week van maandag 16 april kunnen deelnemers bij de Milieudienst terecht voor witte afvalzakken. Nà de opruimactie wordt op het plein, in de berm, in de straat... een bord geplaatst met 'dit deel van Londerzeel werd opgeruimd door vrijwilligers'. (DBS)