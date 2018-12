Acteur Jelle Cleymans voegt nieuwe hop toe aan Palm-brouwsel DBS

04 december 2018

12u04 0 Londerzeel 475 bierliefhebbers zakten maandagavond af naar de brouwerij in Steenhuffel voor de zogenaamde ‘Palm hopgave’.

Op de laatste zondag van augustus waren ze er ook al bij om de door brouwerij Palm geteelde hop te komen plukken. Traditioneel nodigt de brouwerij deze plukkers later op het jaar op de ‘hopgave’ uit, dit is het eerste moment dat de hop van het nieuwe seizoen aan een Palm-brouwsel wordt toegevoegd.

Zanger en acteur Jelle Cleymans, één van de hoofdacteurs van de musical ‘40-’45, en Palm-brouwmeester Jan De Cock vervulden de ‘hopgave’ met brio. “Het is fantastisch dat ik, in het bijzijn van zoveel mensen die liefde voor bier in hun hart dragen, de kans kreeg deel te kunnen uitmaken van deze magische stap in het brouwproces van Palm”, aldus Cleymans.