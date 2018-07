Achtste KWB Heideloop 28 juli 2018

Londerzeel is zondag het decor voor de achtste editie van de Heideloop van de KWB. In de namiddag staan verschillende wedstrijden op het programma. De wedstrijd van 400 meter start om 13.45 uur, die van 800 meter om 13.55 uur. Nadien volgen nog de 4 kilometer (14.20 uur), 8,5 kilometer (14.30 uur) en de 13 kilometer (14.30 uur). Het startschot wordt gegeven op de terreinen van Chiro Malegijs en het parcours loopt langs onverharde veldwegen, door het bos en via asfaltwegen in Londerzeel Sint-Jozef. Elke deelnemer krijgt een aandenken. (RDK)