Aanpassing herstelling vlonderpaden 07 september 2018

Wegens een plotse prijsstijging van het hout voor de vlonderpaden, moest de planning voor de herstelling ervan worden aangepast. Het vlonderpad in Boske Kruisheide wordt dit najaar nog hersteld. Om de veiligheid van de gebruikers te garanderen, wordt het wel al afgebroken. De route van het pad wordt vervolgens gemaaid, waardoor het pad - ook dankzij het droge weer - goed begaanbaar zal zijn. De geplande gegidste wandeling langs groene plekjes op zondag 30 september kan plaatsvinden. Mocht het toch regenen, dan draag je best aangepast schoeisel. Het vlonderpad in Boske Neeravert wordt hersteld in 2019 en niet afgebroken tot de herstelling kan gebeuren. (DBS)