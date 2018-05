Aannemer kijkt riolering na 16 mei 2018

In opdracht van het gemeentebestuur kijkt een aannemer op 17 en 18 mei de riolering in het centrum van Londerzeel na. Om de staat van de riolering op te kunnen maken, wordt deze eerst schoongemaakt om dan aansluitend een cameraonderzoek te doen. Op 17 mei is hiervoor de Kerkstraat tijdelijk afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Op 18 mei is dan de Dorpsstraat vanaf café Luyckx aan de beurt. De aannemer start na de ochtendspits vanaf 9 uur en heeft vermoedelijk per straat ongeveer een halve dag werk. Met deze werkzaamheden werd begin maart al eens gestart, maar door een technisch defect en te veel water in de riolering kon dit toen niet worden afgewerkt. (DBS)