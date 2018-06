A12 duikt (deels) onder GEVAARLIJK KRUISPUNT MET KERKHOFSTRAAT WORDT WEGGEWERKT ROBBY DIERICKX

27 juni 2018

02u34 0 Londerzeel Om een einde te maken aan de vele ongevallen op het kruispunt A12-Kerkhofstraat wordt de snelweg over een afstand van achthonderd meter deels ingegraven. Waar nu het kruispunt ligt, wordt een compact op- en afrittencomplex aangelegd. Voorts komen er een fietstunnel en een fiets- en wandelbrug. De werken zijn voor 2021.

Het onveilige kruispunt van de A12 en de Kerkhofstraat is al jaren stof voor hevige discussie in Londerzeel. Na elk ongeval - en dat zijn er heel wat - weerklinkt de roep om een structurele oplossing. Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) liet enige tijd geleden al weten dat er aan zo'n oplossing gewerkt wordt, en nu zijn de plannen concreet.





Ter hoogte van het kruispunt zal de A12 over een afstand van achthonderd meter deels ondergronds gaan. Niet volledig overdekt, maar in een sleuf. Op die manier wil Weyts van de A12 een volwaardige snelweg maken, en een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling verkrijgen. Het kruispunt wordt vervangen door een compact op- en afrittencomplex dat hoger komt te liggen dan de snelweg, maar op gelijke hoogte met de omgeving. De fietsers krijgen dan weer eigen verbindingen, zodat deelname aan het verkeer ook voor hen vlotter en veiliger wordt. Zo komt er een fiets- en wandelbrug over de A12, en een fietstunnel onder de Londerzeelsesteenweg. En er wordt ook in fases gebouwd aan de fietssnelweg F28 langs de A12. Bij de herinrichting van het kruispunt wordt meteen ruimte vrijgemaakt voor tunnels voor de sneltram A12, die pendelaars in de toekomst in veertig minuten van Willebroek naar Brussel-Noord zal brengen. De eerste spade voor de 'insleuving' van de snelweg gaat in 2021 de grond in.





Na decennialang aandringen

Londerzeels burgemeester Nadia Sminate (N-VA) is tevreden. "De gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt van de A12 en de Kerkhofstraat veroorzaakt al langer commotie in onze gemeente", weet ze. "Regelmatig gebeuren er ongevallen. Ook de verkeersdoorstroming in het centrum van Londerzeel ondervindt problemen door de verkeerslichten op het kruispunt. Decennialang heeft het gemeentebestuur aangedrongen op de aanleg van een op- en afrittencomplex en ik ben dan ook bijzonder opgetogen dat de Vlaamse overheid nu werk maakt van een vlottere doorstroming van het verkeer in en rond Londerzeel."





In totaal maakt de Vlaamse overheid 50 miljoen euro vrij voor de insleuving van de A12 en de overige infrastructuurwerken voor auto en fiets. Daar komt nog eens 10 miljoen euro bij voor de tramtunnel. Voorts zijn er ook plannen om het op- en afrittencomplex Londerzeel-Noord aan te passen, net als de A12 boven de Vilvoordsesteenweg in Meise in functie van uitzonderlijk vervoer.