750 bierliefhebbers plukken hop voor Palm 27 augustus 2018

Zowat 750 bierliefhebbers hebben gisteren hop geplukt op het hopveld van de brouwerij van Palm in Steenhuffel. Daarmee telde de bierbrouwer een recordaantal deelnemers.





In 2011 startte Brouwerij Palm haar eigen hopteelt, goed voor een drieduizendtal hopranken. Hop is één van de basisingrediënten van bier en zorgt voor de smaak, het aroma en het karakter. Jaarlijks krijgen bierliefhebbers de kans om mee het hop te plukken. Voor de zesde editie schreven maar liefst 750 mensen zich in.





Door de extreme droogte kregen de hopplanten het de voorbije weken zwaar te verduren.





"Ze konden weinig vocht opnemen, waardoor er minder bloei en minder belvorming in de onderste helft van de plant is", zegt Palm-hopteler Bert Jambon. "Ook het stormweer heeft de plant geen goed gedaan. Gelukkig hebben we de voorbije dagen toch regen gekregen, waardoor de hopbellen alsnog in volume konden toenemen." (RDK)