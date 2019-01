64 onverlichte fietsers lopen tegen de lamp DBS

24 januari 2019

14u38 0 Londerzeel De politiezone KLM voerde in november en december vijf fietslichtencontroles uit in de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. 487 fietsers werden op de fietsroutes naar school gecontroleerd. Van 64 jongeren (tussen 12 en 18 jaar oud) was de fietsverlichting niet in orde of niet in werking.

Het thema van de campagne was ‘Fietslicht aan en gaan’. De provincie Vlaams-Brabant voorzag in gratis campagnemateriaal. Het pakket bevatte onder meer reflecterende fietsplaatjes, posters en fietslichtjes. Nieuw deze editie waren de spaakreflectoren die als beloning werden uitgedeeld aan de fietsers die in orde waren.

45 fietslichtjes werden uitgedeeld om de fietsers veilig tot op school, thuis of tot bij de fietsenmaker te laten geraken. De ouders van de kinderen waarvan de fietsverlichting niet in werking of defect was, kregen een brief waarin gewezen werd op het gevaar.