5.000 euro voor uitbreiding parking Schaselberg 27 februari 2018

03u03 0 Londerzeel De parking aan buitensportcentrum Schaselberg wordt fors uitgebreid: er zijn nu 45 plaatsen en in de toekomst zullen dat er 104 worden.

Het gloednieuwe buitensportcentrum Schaselberg met een atletiekpiste, voetbalvelden, een basketbalveld en een skatepark opende een half jaar geleden. Van bij de start werd meteen gretig gebruik gemaakt van de site. "De beperkte parking die gebruikt werd door zowel bezoekers als de klanten van Fitality, bleek al snel veel te klein", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "Een oplossing die in twee fases zal uitgevoerd worden, is in de maak."





Al zeker 24 plaatsen extra

Het gemeentebestuur investeert nu 5.000 euro in een parking met steenslag voor een 24-tal plaatsen rechts van de atletiekpiste. Deze parking zal voorlopig soelaas bieden. Om ook in de toekomst iedereen een comfortabele parkeerplaats te verzekeren, wordt er gewerkt aan een gloednieuwe parking langsheen Ursene. "Momenteel wordt de procedure doorlopen om de grond te verwerven en van zodra dat afgerond is, kunnen we starten met de aanleg van de parking. 35 plaatsen zullen daar permanent ter beschikking staan van onze sporters", aldus sportschepen Gerda Verhulst (N-VA).





(DBS)