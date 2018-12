39 fietsers niet in orde met verlichting DBS

07 december 2018

09u27 0 Londerzeel De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) heeft deze week een fietscontrole gehouden op de Markt. Van de 191 gecontroleerde fietsers waren er 39 niet in orde. De controle kadert in de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’, waarmee de provincie een betere zichtbaarheid stimuleert van fietsers tussen 12 en 18 jaar. 48 secundaire scholen en 15 politiezones doen dit schooljaar mee.

Het verkeersreglement stipuleert dat fietslichten moeten aanwezig én in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

De provincie wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren. Ook wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken. De provincie geeft hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles.

Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, ziet dat de aanpak vruchten afwerpt.”Deze campagne wekt bij de scholen en bij de politiezones enthousiasme op om verkeersveiligheid de nodige aandacht te blijven geven. De cijfers voor Vlaams-Brabant geven aan dat we de afgelopen drie jaar minder fietsongevallen kennen, van 816 naar 753, wat een positief gegeven is. We zien ook dat steeds meer mensen ook in de donkere maanden blijven fietsen.”