30% meer subsidies voor verenigingen 02u25 0 Londerzeel De socio-culturele verenigingen mogen bij de toekenning van de subsidiebedragen rekenen op een verhoging van ruim 30%.

"Om onze gemeentelijke financiën te verbeteren werden op alle vlakken inspanningen gevraagd, zo ook van de socio-culturele verenigingen", zegt schepen van Financiën Bart Van Doren (N-VA). "Nu de financiële situatie eindelijk de goede richting uitgaat, kunnen we voor deze 63 erkende socio-culturele verenigingen een inhaalbeweging maken."





De verdeling van de subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem. "Verenigingen die heel wat activiteiten organiseren verdienen meer punten, dus ook meer centen", legt cultuurschepen Gerda Verhulst (N-VA) uit.





"Daarbij wordt vastgesteld dat het aantal georganiseerde activiteiten in stijgende lijn gaat. Dat wil dus zeggen dat er in Londerzeel altijd wat te beleven valt - en dat daar ook altijd publiek voor te vinden is. Het aanbod is uiteenlopend: een kookcursus, een gegidste wandeling, tentoonstellingen,... Kortom, voor elk wat wils." (DBS)