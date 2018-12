3 maanden cel voor ex die breuk niet kon verkroppen WHW

06 december 2018

14u32 0 Londerzeel Een man uit Londerzeel is veroordeeld tot drie maanden cel voor het belagen van zijn ex-vrouw en hun dochter.

Nadat zijn vrouw twee jaar geleden de relatie verbroken had na aanslepende huwelijksproblemen, begon hij haar te belagen. Toen hij niet meer wist waar ze verbleef, besloot hij hun dochter te stalken in de hoop zo de nieuwe woonplaats van zijn ex te achterhalen. Hij belde voortdurend aan bij de woning van zijn dochter, klopte op de ramen en sprak haar quasi dagelijks aan. Nadat hij te weten was gekomen waar zijn ex woonde deed hij hetzelfde bij haar. “Meneer is blijkbaar traag van begrip”, aldus de rechter, “behalve zichzelf wentelen in zelfmedelijden heeft hij nog niets ondernomen om te werken aan zijn probleem.”