26% minder diefstallen 26 maart 2018

Het aantal diefstallen is in Londerzeel het afgelopen jaar met 26% gedaald. Vooral het aantal woninginbraken valt op met een daling van 31%. Ook de autodiefstallen zijn met maar liefst 58% gedaald en de trend zet zich ook voort bij de fietsdiefstallen waar een daling wordt vastgesteld van 77 gevallen in 2016 naar 45 in 2017. "De dagelijkse inzet van onze mensen speelt hierin uiteraard een belangrijke rol maar daarnaast stel ik ook vast dat de ANPR-camera's hun nut bewijzen", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "De camera's hebben een duidelijk ontradend effect. Maar ook bij de feiten die wél nog op ons grondgebied hebben plaatsgevonden hebben de ANPR-camera's het onderzoek in vele gevallen vooruit geholpen." Sminate blijft naar eigen zeggen wel zwaar inzetten op een integraal veiligheidsbeleid. "Want ieder crimineel feit is er een te veel. We hebben dan ook een budget voorzien om in 2018 ons cameranetwerk verder uit te breiden.." (DBS)