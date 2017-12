14 huizen in gloednieuwe woonbuurt 02u43 0 Foto RV Dit is hoe de nieuwe woonbuurt eruit zal zien.

Aan de Bloemstraat in Sint-Jozef komt er een volledig nieuwe woonbuurt met 14 ruime huizen in halfopen of gesloten bebouwing. De omgeving wordt verkeersluw en krijgt één toegangsweg langs de Bloemstraat. In januari 2018 start ontwikkelaar Matexi met de bouw.





Om de toegankelijkheid te beschermen, zullen er parkeerplaatsen voorzien worden in de straat en zal de buurtontwikkelaar achterin een parking aanleggen voor bewoners en bezoekers. In het midden van de site komen er twee ondiepe 'wadi's' die het overtollige regenwater opvangen en functioneren als infiltratiebekkens.





Elk huis is bijna-energieneutraal (BEN) en heeft zonnepanelen. Daarnaast zijn de woningen ook voorzien van een voortuin en een west- of zuidgeoriënteerde achtertuin. "In deze rustige buurt kunnen gezinnen genieten van een gezellige dorpssfeer en dat met alle voorzieningen vlakbij. Begin volgend jaar starten we met de bouw van de woningen zodat de eerste bewoners tegen kerst 2018 hun intrek kunnen nemen in de Bloemstraat", vertelt Jeroen Caudron, bouwadviseur van Matexi. (DBS)