11.11.11-actie levert 2.143,99 euro op DBS

31 december 2018

18u31 0

De 11.11.11-actie in Londerzeel heeft 2.143,99 euro opgebracht. Onderverdeeld per deelgemeente ging het om 766,19 euro in Londerzeel centrum; 490,7 euro in Sint-Jozef; 377 euro in Malderen en 510,10 euro in Steenhuffel.