"Zonder pand geen hulpverlening" RODE KRUIS MOET ALWÉÉR OP ZOEK NAAR NIEUWE LOCATIE DIMITRI BERLANGER

09 augustus 2018

02u28 0 Londerzeel De Rode Kruis-afdeling van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos zit met de handen in het haar. Hun pand in de Scheersmolendreef voldoet niet meer aan de normen. De hulpverleners moesten voor diezelfde reden al eens gedwongen verhuizen uit het oud-gemeentehuis. "We vrezen voor ons voortbestaan."

"We zijn al een paar jaar op de sukkel", zucht voorzitter Eric Kusssener. "We zaten heel goed in het oud-gemeentehuis. We konden er onze lessen geven en materiaal stockeren. Als er iets te doen was, konden we van daaruit als hulppost fungeren. In ruil voor dat onderkomen, deden we dat gratis voor de gemeente. Vervolgens heeft de gemeenteraad hals over kop beslist om het gebouw te verkopen. Plots was het er niet meer veilig..."





Ook oppositiepartij LWD plaatst vraagtekens bij die gang van zaken. Het veiligheidsmotief om het oud-gemeentehuis te ontruimen, wordt in twijfel getrokken. "Er is hierover nooit een burgemeestersbesluit geweest, laat staan dat er een negatief brandweerrapport was", zegt fractieleider Conny Moons. "Deze 'plotse en snelle' beslissing kwam er alleen om de 'verwachte' verkoop in de begroting te laten kloppen. Dit betekent dat het Rode Kruis voor niets op straat werd gezet."





Onveilig

Intussen komt de afdeling, die zo'n 30 vrijwilligers telt en per jaar instaat voor zo'n 50 hulpposten op verschillende manifestaties, wel van de regen in de drop terecht. Want het pand in de Scheersmolendreef voldoet voor de provinciale afdeling niet op het vlak van elektriciteit en branddetectie. "En dus moeten we na een goed jaar alweer op zoek."





"In het oud-gemeentehuis heeft de preventieadviseur wel degelijk gevaar voor elektrocutie vastgesteld", reageert burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "Daarom besloten we het gebouw te ontruimen en te verkopen. Iets wat al in de meerjarenplanning stond en dus niets te maken heeft met het opsmukken van de begroting."





Beperkt budget

Het gemeentebestuur reikt het Rode Kruis nu een oplossing aan met het oude OCMW-gebouw. "Maar ook dat is tijdelijk", vervolgt Kussener. "Het wordt een cultuursite met bijhorende verbouwingen. Dus dit is opnieuw hoogstens voor een jaar. We zijn ook op de privémarkt aan het kijken om iets te huren, maar dat zou een aanslag op ons budget betekenen. We zoeken gewoon een degelijke ruimte van zo'n 150 vierkante meter waar we ons materiaal achter slot en grendel kunnen opbergen. Verder zouden we er twee cursussen per jaar en twee vergaderingen per maand organiseren. Hopelijk komt er snel iets uit de bus. In het slechtste geval moeten we onze afdeling opdoeken."