"Zij moest míj zien sterven" VOORMALIGE POSTBODE ONTKENT MOORDPOGING OP EX WOUTER HERTOGS

28 juli 2018

02u30 0 Londerzeel Marc P., de 64-jarige man uit Buggenhout die dinsdagochtend zijn ex-vrouw frontaal aanreed in Londerzeel, ontkent dat hij haar wilde doden. "Ik wilde zelfmoord plegen, zij moest het zien en voor altijd leven met de schuldgevoelens", zei hij tegen de speurders.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde was het plan van P. klaar en duidelijk. Hij wilde zelfmoord plegen en zijn ex-vrouw Marleen V.D.B. (38) meenemen in de dood. Een plan dat al lang door zijn hoofd spookte en dat hij begin deze week tot uitvoering wilde brengen. Dinsdagochtend reed hij omstreeks tien uur frontaal in op zijn ex. Ze werkt bij Bpost en was bezig aan haar ronde. Zijn opzet mislukte en zowel hijzelf als de vrouw kwamen er zonder grote verwondingen van af. Volgens een buurtbewoner riep hij bij zijn arrestatie dat het de bedoeling was dat zowel hij als Marleen om het leven zouden komen. De bevindingen uit het onderzoek tonen aan dat hij wel degelijk zelfmoord wilde plegen. Wel ontkent hij nu dat hij zijn vrouw wilde doden. "Ze moest mij zelfmoord zien plegen, zodat ze de rest van haar leven verder zou moeten met die schuldgevoelens", klonk het volgens bronnen dicht bij het onderzoek.





P. heeft de schijn tegen. De woorden die hij bij zijn arrestatie volgens getuigen sprak, zou hij eerder nog al geuit hebben. In juni stapte dichte familieleden van de man naar de politie om hun ongerustheid te uiten over zijn gedrag. Naar een motief voor de moordpoging is het ook niet ver zoeken. De scheiding had er diep op ingehakt bij de voormalige postbode. Naast de pijnlijke breuk kon de man het niet verkroppen dat zijn ex in hun echtelijke woning, waarin hij zoveel spaargeld had gestoken, woonde. Bovendien reed hij frontaal in op het slachtoffer. "Als hij alleen zelfmoord had willen plegen, had hij dit ook kunnen doen zonder haar in gevaar te brengen", aldus de speurders.





Volledige medewerking

De man moest normaal gezien gisteren voorkomen voor de Brusselse raadkamer. Door problemen met de overbrenging van de gedetineerden werd zijn dossier uitgesteld tot dinsdag. Zijn advocaat Boris Reynaerts wilde niet veel kwijt over het gevoelige dossier. "Het onderzoek is nog volop aan de gang. Mijn cliënt verleent hierbij zijn volledige medewerking. Meer kan ik hierover in het belang van het onderzoek niet zeggen", klinkt het. "We gaan dinsdag niet de voorwaardelijke invrijheidsstelling vragen."





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.