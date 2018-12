‘Warmste verkoop’ houten kerstfiguren brengt 720 euro op DBS

28 december 2018

14u10 0 Londerzeel De ‘Warmste verkoop’ van houten kerstfiguren heeft 720 euro in het laatje gebracht. Ondernemersgroep Londerzeel (OGL), Unizo en de gemeente deden met deze actie mee met ‘De Warmste Week’.

In het administratief centrum en bij de deelnemende handelaars konden de inwoners houten kerstfiguren kopen aan 5 euro per stuk. De opbrengsten van de actie gaan naar ngo Trias, een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie met hoofdzetel in Brussel die wereldwijd boeren en ondernemers verbindt en probeert om samen hun dromen waar te maken.

De opbrengst werd intussen overgemaakt via de website van De Warmste Week. Begin januari 2019 zorgt De Koning Boudewijnstichting ervoor dat het geld terechtkomt bij ngo Trias.