"Vleesetende schildpad dumpen is onverantwoord" 18 augustus 2018

02u24 0

Het VOC heeft een bijtgrage 'gedumpte' gast op bezoek: een alligatorschildpad. "Dit toch wel gevaarlijk huisdier werd door zijn eigenaar achtergelaten in het Antwerpse", zucht Marc Van De Voorde, die het dumpen van dieren tijdens de vakantieperiodes nogmaals aan de kaak wil stellen. "Deze daad is niet alleen onverantwoord voor het dier zelf maar zeker ook voor de mens. Deze soort kan met gemak een vinger afbijten. Ze leven in Florida en kunnen 80 à 90 centimeter groot worden. Deze vleeseter voedt zich normaal met eendjes en vissen." Wie het dier eens van dichterbij wil bekijken krijgt zondag de kans tijdens de opendeurdag. Ook adoptiekandidaten mogen zich melden. (DBS)