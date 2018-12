‘Versiermomenten’ van grote kerstbomen afgelast DBS

05 december 2018

15u01 0 Londerzeel De ‘versiermomenten’ van de grote kerstbomen in de verschillende dorpskernen die voorzien waren voor komende zaterdag en zondag zijn afgelast. De gemeente heeft dat in samenspraak met Ondernemersgroep Londerzeel (OGL) en UNIZO beslist omdat de verkoop van de houten kerstfiguren in het kader van de ‘Warmste Week’ wat tegenvalt. Daarnaast zijn ook de weersvoorspellingen voor komend weekend ongunstig.

Bedoeling was dat creatievelingen de kerstfiguurtjes zouden ‘pimpen’ en mee de grote kerstbomen zouden versieren die opgesteld staan in de dorpskernen. Daarbij zou ook een hapje en een drankje voorzien worden. Maar dat feest gaat dus niet door.

Nog tot zondag 9 december kan je in het administratief centrum (Brusselsestraat 25) en bij de deelnemende handelaars wel nog houten kerstfiguren kopen aan 5 euro per stuk. De opbrengsten van de actie gaan naar Trias, een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie met hoofdzetel in Brussel die wereldwijd boeren en ondernemers verbindt en probeert om samen hun dromen waar te maken.