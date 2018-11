‘Verdachte’ witte bestelwagen blijkt vals alarm DBS

06 november 2018

09u59 0 Londerzeel Een ‘verdachte’ witte bestelwagen op de fietsostrade tussen Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos vormt geen reden tot ongerustheid. Dat laat de politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) weten.

De jongste tijd kwamen verschillende meldingen binnen over het voertuig dat nu dus door de politie werd geïdentificeerd. “De betrokkenen blijken regelmatig aan het werk te zijn op de aanpalende akkers en mogen hiervoor de fietsostrade oprijden”, klinkt het. “Verdere ongerustheid in verband met dit voertuig is niet nodig. We dringen wel aan om verdachte situaties te blijven melden. Zo werken we samen aan de veiligheid.”