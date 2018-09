"Trekker overhalen was géén spelletje" RECHTER NIET OVERTUIGD VAN 'DOM ONGELUK' MET DODELIJKE AFLOOP WOUTER HERTOGS

06 september 2018

02u40 0 Londerzeel Kevin D.C. (36) is veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodschieten van zijn vriend Frederik Heyvaert (34). Zelf hield de man vol dat hij niet wist dat er een kogel in het wapen stak. De rechter geloofde hem niet. "U hebt geschoten met de bedoeling hem te doden. Dat er geen duidelijk motief is, verandert niets", klonk het.

Een avondje uit in Gent eindigde op 15 maart 2015 voor Frederik Heyvaert uit Malderen dramatisch. Hij en Merchtemnaar Kevin D.C. waren samen naar Age of Love geweest. De twee waren in het appartement van D.C. terechtgekomen, maar daar schoot die laatste zijn kameraad neer. Exact één kogel zat er in het wapen. Naar het waarom blijft het zelfs na meer dan drie jaar gissen. Vele vragen blijven onbeantwoord. In plaats van de hulpdiensten te bellen, verstopte Kevin D.C. het lichaam van zijn vriend eerst in een schuur in de tuin, om er vervolgens wekenlang mee rond te rijden in zijn bestelwagen. Pas op 9 april werd het lichaam van Frederik Heyvaert teruggevonden.





Geen motief

"Hij wist niet dat er nog een kogel in het wapen zat", aldus Sven Mary, advocaat van de beschuldigde, gisteren in de rechtbank. "De expert heeft ook getuigd dat die kogel niet te zien was. Mijn cliënt toonde zijn pistool - zoals hij dat wel vaker deed wanneer hij gedronken had - en haalde zonder lader de trekker over. Het was een spelletje, een dom ongeluk, een drama." Bovendien hamerde de verdediging erop dat er geen enkel motief was om Heyvaert te doden.





Intentie om te doden

De rechtbank veegde dit alles meteen van tafel. "Dat er geen motief is, doet er niet toe. De rechtbank moet oordelen of de wil om het slachtoffer te doden aanwezig was in hoofd van de beklaagde. Dat ze uitgaansvrienden waren, sluit niet uit dat beklaagde hem dood wilde. Hij heeft het pistool tegen het hoofd van het slachtoffer gezet en vervolgens geschoten. De kans dat iemand dit overleeft, is zo klein dat de intentie om te doden bewezen is hierdoor."





Dat D.C. aanvankelijk andere versies had opgedist, zoals dat Heyvaert zelfmoord had gepleegd, speelde ook niet in zijn voordeel. De rechtbank geloofde niet dat D.C. een leek was als het op wapens aankwam. "Hij wist perfect hoe het werkte en dus ook dat er nog een kogel instak." Uiteindelijk kreeg D.C. de gevorderde tien jaar cel. Een milde straf voor het koelbloedig doodschieten van iemand, zeker gezien het -volgens de rechtbank- planmatige gedrag van D.C. na de feiten.





Toch was zijn advocaat Sven Mary ontgoocheld. "Ik respecteer de beslissing van de rechtbank, maar ben het er niet mee eens. Ik blijf erbij dat dit een stom ongeluk was. Mijn cliënt beweert dat hij dit niet met opzet gedaan heeft. De kans is dus groot dat we in beroep gaan."