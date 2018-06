"Nieuwe oversteekplaats ligt pal voor onze oprit" 08 juni 2018

02u52 0 Londerzeel Kom je thuis en ligt er een... zebrapad voor je oprit. Het overkwam Gerty die in de Lijsterstraat woont.

"Het was een verrassing van formaat toen ik gisteren thuiskwam", vertelt ze. "Ik zou wel willen weten wie op dit idee is gekomen. Het is duidelijk dat ik ga moeten oppassen dat ik niemand omver rijd als ik van mijn oprit kom. Deze situatie is veel te gevaarlijk. Ik ga aan de gemeente vragen om het zebrapad te verplaatsen. Hier passeert heel wat volk door de school. En volgend jaar als het vernieuwde zwembadcomplex klaar is, gaat het hier nog drukker worden."





"Dit maakt voor die bewoners geen enkel verschil", zegt schepen van Mobiliteit Tom Troch (sp.a). "Ze moeten nu niet méér oppassen dan als ze twee meter verderop een zebrapad tegenkomen. De reden dat dit zebrapad precies daar werd aangelegd is dat er links en rechts houten paaltjes staan om te vermijden dat mensen op het voetpad parkeren. Het zebrapad mocht daar niet te dicht bij liggen; omdat dat niet veilig is voor de kinderen die te voet of met de fiets oversteken. Er moest sowieso ook een nieuw zebrapad komen voor de nieuwe school. Ik geef wel toe dat mijn diensten vooraf best even met die mensen contact hadden opgenomen. Voor de oprit parkeren konden ze sowieso voordien ook niet, want er geldt langs die kant een parkeerverbod." (DBS)