“Misleidende brief over groepsaankoop energie” DBS

12 februari 2019

18u02 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel waarschuwt voor een misleidende brief over een groepsaankoop voor energie door de firma Wikipower.

Heel wat inwoners kregen die begin februari in de bus. Hierbij wordt de indruk gewekt dat de brief deels uitgaat van de gemeente. “Deze groepsaankoop van Wikipower is echter noch met de toestemming van noch in samenwerking met Londerzeel”, laat de gemeente weten.