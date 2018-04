'Lokale Helden' krijgen een podium 25 april 2018

02u45 0

Bijna 200 organisatoren zetten nu vrijdag hun muzikale helden in de schijnwerpers onder de noemer 'Lokale Helden'. Ook dit jaar sloeg Jeugd- en Cultuurdienst Londerzeel de handen in elkaar met Poppunt en krijgt Londerzeels talent een podium tijdens deze muzikale hoogdag. In zaal 't Centrum (Markt 10 in Londerzeel) ben je aan het juiste adres om zes bands live aan het werk te zien. "Vorig jaar sloeg ons concept 'Lokale Helden' bijzonder goed aan en het is daarom dat we voor dezelfde locatie hebben gekozen", zegt cultuurschepen Gerda Verhulst (N-VA). "Dit jaar zijn het andere bands, maar die ook allemaal een link hebben met onze gemeente." Doorheen de avond veroveren Boxing Day, Midwinter, Squirrel, Another Tom, Kawada en De Kanaalvissers het podium. De volledige uurregeling van de bands kan je terugvinden via https://jeugd.londerzeel.be of via Facebook. (DBS)