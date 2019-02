‘Kadobon’ voor originele liefdesverklaring aan favoriete handelaar DBS

21 februari 2019

09u39 0 Londerzeel De gemeente Londerzeel maakte het dit jaar extra romantisch en gaf ter gelegenheid van Valentijn vier Londerzeelse ‘Kadobonnen’ ter waarde van 25 euro weg. Er werd daartoe een Valentijnsactie gelanceerd op de Facebookpagina.

De actie liep van 5 tot en met 11 februari. Iedereen kon een originele liefdesverklaring posten aan zijn of haar favoriete handelaar uit groot Londerzeel. De strenge jury – een afvaardiging van de kinderraad – boog zich over de 21 creatieve inzendingen. Hilde De Bondt ging aan het dichten voor Café De Palm, Jeannine Vrijders en Ilse de Boeck zijn beiden zot van zoete Karamel en Evelyn Van den Bergh vindt het paradijs in Chill & Chill Over. Met hun liefdevolle schrijfsels konden zij de jury het meest bekoren.

De Londerzeelse Kadobon is een papieren bon van 5, 10 en 25 euro waarmee je kan winkelen bij meer dan honderd plaatselijke handelaars in Londerzeel centrum, Malderen, Steenhuffel en Londerzeel Sint-Jozef.