"Heidemolen draait weer in voorjaar" RESTAURATIE BESCHERMD MONUMENT IN LAATSTE RECHTE LIJN DIMITRI BERLANGER

02u26 0 Lukas Het icoon van Malderen staat er nu nog wat troosteloos bij, maar het einde van de restauratiewerken is eindelijk in zicht. Londerzeel De restauratie van de Malderse Heidemolen gaat de laatste rechte lijn in. Het beschermde monument is één van de oudste staakmolens in Europa. "We hopen in het voorjaar de wieken weer te laten draaien", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). De Heidemolen heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Begin jaren '90 werd de molen nog door een hevige stormwind geveld.

Het is vermoedelijk een van de oudste standaardmolens die Vlaanderen rijk is, want wellicht maalde de Heidemolen al in de 15de eeuw. De voorbij decennia heeft hij heel wat te verduren gekregen van weer en wind. Nadat de laatste molenaar er in 1943 de brui aan gaf, takelde de molen af. Op een stormachtige nacht in december 2007 knakte een van de einden van het houten wiekenkruis door de hevige windstoten. Het duurde tot begin 2012 voor er een nieuw houten wiekenkruis kwam. De molen was toen opnieuw maalvaardig, maar raakte opnieuw in verval.





Houtworm

Sinds eind 2016 is de restauratie in volle gang. De werken waren broodnodig, onder meer de toegangstrap was in zeer slechte staat. Ook de voet in hout was versleten en in de staak en steenbalk zat houtworm. Die beestjes werden in het najaar nog vakkundig aangepakt door een gespecialiseerde firma. Het baken in het Malderse landschap werd volledig ingepakt in een grote ballon die dan gevuld werd met gas om zo de houtworm te verdelgen.





Momenteel staat de molen er nog troosteloos bij, zonder wieken en zonder voet. Maar daar komt binnenkort verandering in. De molen werd grotendeels ontmanteld om sommige delen apart te restaureren in Nederland maar zal binnenkort opnieuw geassembleerd worden. "We hopen in het voorjaar van 2018 de wieken van weleer opnieuw te laten draaien", zegt burgemeester Sminate. "De Heidemolen is een fantastisch uithangbord voor de gemeente, een unieke opportuniteit om onze uitstraling verder te verhogen."





Opnieuw malen

Vlaanderen investeert nu - naast de eerste schijf van zo'n 160.000 euro - nog bijkomend 14.557 euro in de restauratiewerkzaamheden aan het beschermd monument. De gemeente neemt zo'n 20% van de totale kosten op zich. De restauratie ligt in handen van de gespecialiseerde Nederlandse firma Molenbouw De Jongh. Na de voltooiing zal de molen opnieuw kunnen malen onder het toeziend oog van molenaar Marc Van den Broeck uit Lebbeke. Het college stelde hem daarvoor officieel aan.