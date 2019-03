‘Gele hesjes’-carnavalsstoet trekt door Steenhuffel DBS

15u08 0 Londerzeel Neen, er trok vrijdagmiddag geen betoging van gele hesjes door Steenhuffel. Wel hadden de 180 leerlingen van de gemeentelijke basisschool Ter Elst zich in het fluo uitgedost voor carnaval

Het thema was dan ook ‘Wij worden gezien’. Fluo was dan ook prominent aanwezig. Confetti was niet toegelaten, maar dat kon de pret niet bederven. Halverwege stopte de carnavalsstoet aan de vestiging van de kleuters die een aantal dansjes opvoerden. Terug op de school werden de leerlingen nog getrakteerd op een heerlijke hot dog.