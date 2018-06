"Geen overlast, geen maatregelen" BURGEMEESTER SMINATE GAAT NIET IN OP KLACHTEN OVER ZANZIBAR ROBBY DIERICKX

28 juni 2018

02u31 0 Londerzeel Er komen geen extra maatregelen tegen de verkeersoverlast die zomerbar Zanzibar volgens buren en oppositiepartij LWD veroorzaakt. Burgemeester Nadia Sminate ging zelf ter plaatse en oordeelde dat er van overlast geen sprake is.

Met het mooie zomerweer belooft de pop-upbar in de Smisstraat in Steenhuffel de komende dagen weer honderden mensen te lokken, en dus houden enkele buren opnieuw hun hart vast. Zij spreken namelijk al enkele weken over een gevaarlijke situatie omdat al het verkeer van en naar de pop-upbar via één landweg gestuurd wordt. Een betere ontsluiting zou mogelijk zijn via Merchtem, maar daar zijn de landwegen al ruim 25 jaar verboden terrein voor doorgaand verkeer. En die situatie wil burgemeester Eddie De Block (Open Vld) niet plotsklaps veranderen.





Maar omdat de overlast volgens enkele buren de spuigaten uitloopt, trokken zij dinsdagavond naar de gemeenteraad. "De gemeente heeft de verkeerssituatie rond de bar niet op voorhand bekeken", vindt buurtbewoner Elke Duffeler. "En daardoor moeten wij een pak verkeer en heel wat snelheidsduivels dulden. We hopen dan ook dat de gemeente extra maatregelen neemt."





Het was oppositiepartij LWD die het punt op de agenda van de gemeenteraad zette. "Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen de Zanzibar", zegt raadslid Conny Moons. "Het is een leuk en mooi concept dat jongeren samenbrengt, maar de gemeente heeft het project helemaal naar de duivel geholpen. Er werd veel te laat aan de mobiliteitsproblemen gedacht. Zo werd buurgemeente Merchtem niet gecontacteerd, en nu leven beide burgemeesters op voet van oorlog. Praat met elkaar om tot een oplossing te komen. We leven toch niet in een peutertuin?"





Eerdere ingrepen

Burgemeester Nadia Sminate (N-VA) ging echter afgelopen weekend zelf ter plaatse en stelde naar eigen zeggen geen overlast vast. "De verkeersafwikkeling verliep er zelfs vlot", zegt ze. "Van bij het begin van het evenement (1 juni, red.) hebben we de nodige maatregelen getroffen. Zo geldt er een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur in de omgeving van de Zanzibar, plaatsten we verkeersremmers en kwam er een spiegel om het uitrijden van de parking gemakkelijker te maken. Daarnaast hebben we de organisatoren verplicht om 's avonds parkeerwachters in te zetten. Slechts een handvol buren klaagt, terwijl de overige 99 procent van de reacties positief zijn. Extra maatregelen zijn met andere woorden niet nodig. Komend weekend ga ik opnieuw poolshoogte nemen. En als blijkt dat er toch problemen zijn, kunnen we alsnog ingrijpen. Ik blijf het wel betreuren dat Merchtem niet mee wil werken aan de ontsluiting."





Ondertussen overweegt politiezone AMOW wel om flitsacties te houden in de voor doorgaand verkeer verboden landwegen in Merchtem, omdat er heel wat wagens door rijden.