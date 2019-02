“Fauna heeft fikse klap gekregen door droogte” Wildlife Intervention Team kreeg vorig jaar meer dan dubbel zo veel oproepen (631) binnen als in 2017 DBS

28 februari 2019

17u01 0 Londerzeel Vorig jaar kwamen liefst 631 oproepen binnen bij het Wildlife Intervention Team over dieren in nood. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. Sinds 2016 kan je in Vlaams-Brabant het W.I.T. opbellen als je een gewond of ziek wild dier tegenkomt. “Het hoge aantal dieren in nood is vooral te wijten aan de aanhoudende hitte en droogte van de afgelopen zomer”, klinkt het bij de vzw die het zonder subsidies moet stellen. “Daarom doen we een oproep naar sponsors en giften, willen we in de toekomst onze Vlaamse fauna mee helpen overleven.”

Het Wildlife Intervention team Vlaams-Brabant vzw (W.I.T.) heeft van 1 januari tot en met 31 december 2018 zo maar eventjes 631 interventies op haar palmares: 575 dieren werden afgevoerd naar een erkend opvangcentrum voor wilde vogels en dieren, voor 33 dieren kwam alle hulp te laat. 23 dieren konden onmiddellijk worden vrijgelaten, nadat ze uit hun benarde situatie werden bevrijd. Om al deze interventies uit te voeren deed het W.I.T. 129 verschillende gemeenten of deelgemeenten aan in Vlaams-Brabant.

Oorzaak van de hoge cijfers is vooral de onvergetelijke maar soms ook ongenadige zomer. “Door de onvoorziene enorme droogte en hitte heeft onze fauna in Vlaanderen een fikse klap gehad”, zegt Patrick Kix van het W.I.T. “Veel dieren kwamen zonder eten of water te zitten, en raakten ondervoed. Er werden bijvoorbeeld ook heel wat reetjes aangereden. Die zullen vast op zoek zijn gegaan naar water maar dan verlaten ze wel de veiligheid van het bos. Het W.I.T. moest vooral uitrukken om vogels te redden. Ook een gevlekte python en een steenmarter kregen bijstand.

Het W.I.T. is vooral een soort eerste-lijnshulp, waar naast particulieren ook brandweer, politie en boswachters beroep op doen, en die intensief samenwerkt met de opvangcentra voor vogels en wilde dieren. “Zodat die mensen meer tijd hebben om zich intensiever te kunnen bezig houden met de verzorging van de dieren en het onderhoud van de accommodatie van de centra zelf.”

Ook financieel heeft het vele werk vorig jaar echter zijn consequenties gehad. “Begin september waren we verplicht om ons voorziene budget van 2019 reeds aan te spreken aangezien de droogte en de hitte nog steeds aanhield en de oproepen zeker niet verminderden, integendeel. De situatie bleef zelfs duren tot eind oktober. Niet alleen het vervoer heeft veel geld gekost. We waren ook verplicht om verschillende professionele vangmiddelen en uitrusting, waaronder ook twee mobiele couveuses aan te kopen zodat onze interventies professioneel konden verlopen.”

Het W.I.T. leeft enkel en alleen van sponsoring en giften en wordt niet gesubsidieerd. Zowel het bestuur als de vrijwilligers werken onbezoldigd en belangeloos. “Daarom doen we een oproep voor een financieel ruggensteuntje. Zodat we in de toekomst dit prachtige werk kunnen blijven verderzetten en onze Vlaamse fauna mee helpen overleven.”

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar: zo kan u bijvoorbeeld steunend lid worden voor 10 € per jaar, of door een gift of sponsoring. www.wildlife-intervention-team.be