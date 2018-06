"Eerbetoon aan grootvader én onze soldaten" JORIS SAERENS SCHRIJFT BOEK OVER LONDERZELENAREN IN GROOTE OORLOG DIMITRI BERLANGER

08 juni 2018

02u52 0 Londerzeel Honderd jaar na de Wapenstilstand herdenkt Joris Saerens de slachtoffers van de Groote Oorlog met een boek. Hij vertelt het verhaal van Londerzeelse soldaten en burgers tijdens de lange strijd. "Mijn grootvader maakte zoveel naars mee dat hij er nadien nooit nog iets over gezegd heeft."

'Enkele soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog' is eerst en vooral een eerbetoon aan Saerens' grootvader. "Ongeveer een drietal jaar geleden begon ik met opzoekingen over wat mijn grootvader Jan-Baptist Robberechts heeft meegemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog", legt Saerens uit. "Hij ging als karabinier bij het Belgische leger vanaf juli 1914 en belandde uiteindelijk aan het front aan de IJzer waar hij krijgsgevangen genomen werd door Duitse soldaten. Hij zat in verschillende krijgsgevangenenkampen."





Pas in januari 1919, twee maanden na de Wapenstilstand, kwam hij eindelijk thuis. "Onze grootvader moet in die lange periode zoveel naars hebben meegemaakt dat hij er nadien nooit nog met een woord over gerept heeft. Zelfs niet tegen zijn echtgenote of twee dochters. Hij heeft zelfs geen persoonlijke zaken uit de oorlogsperiode zoals brieven, postkaarten, foto's en documenten achtergelaten. Dus wij, de volgende generatie, hadden eigenlijk niets om het verhaal van onze grootvader mee te reconstrueren. We vonden alleen een wat vergeelde maar mooie foto uit 1910 in zijn legerornaat en zijn eretekens die ergens weggeborgen lagen in een schuif."





Saerens beet zich vast in zijn zoektocht, en met resultaat. "Ik heb niet alleen heel wat documenten en afbeeldingen teruggevonden over hem, maar ook over andere soldaten en burgers uit groot-Londerzeel."





Gebundeld in boek

Begin 2016 begon Saerens alles te bundelen in zijn boek. "Intussen zijn we twee jaar verder en kan het boek besteld worden. We beleven de lange en hevige strijd tijdens Wereldoorlog I door de ogen van een aantal Londerzeelse soldaten en hun mede-soldaten. Er wordt ook dieper ingegaan op wat burgers die achterbleven in hun dorp of vluchtelingen, weggevoerden, opgeëisten en burgerlijke gevangenen uit Londerzeel hebben moeten doorstaan."





In het boek, dat 348 pagina's telt, zijn heel wat authentieke (militaire) documenten en honderden foto's en afbeeldingen opgenomen, evenals een bijgewerkt fotoboek van meer dan 440 Londerzeelse oud-strijders uit WO I.





Bestellen kan via www.londerzeelwo1.wordpress.com. Afhalen van het boek kan begin november tijdens de tentoonstelling 'Het leven tijdens WO I' in GC Gerard Walschap.