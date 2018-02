"De Lijster wordt ons uithangbord" EERSTE STEEN NIEUW SPORTCOMPLEX GELEGD OPENING IN VOORJAAR 2019 DIMITRI BERLANGER

27 februari 2018

03u02 0 Londerzeel De symbolische eerste steen voor het nieuwe sportcomplex is gelegd. Ook de nieuwe naam is bekend: 'De Lijster'. "Het dossier heeft jarenlang aangesleept. Nu zal deze plek het uithangbord worden van onze gemeente", zegt sportschepen Gerda Verhulst (N-VA). Het lokale actiecomité blijft zich wel verzetten tegen het 'megalomane' project, maar volgens burgemeester Sminate is het project "een meerwaarde voor elke Londerzelenaar."

Op de plek van het verouderde zwembad waar menig Londerzelenaar goede herinneringen aan heeft, is gisteren de eerste steen gelegd voor een gloednieuw sportcomplex. In augustus van vorig jaar zijn de afbraakwerken gestart en gaandeweg wordt zowel de bestaande sporthal als het zwembad gerenoveerd. Dat gebeurt via een publiek-private samenwerking met de NV Sportoase.





"Deze renovatie houdt meer in dan een grondige facelift", zegt sportschepen Gerda Verhulst. "Zo wordt er ook een bijkomende nieuwe sporthal gebouwd en worden nieuwe kleedkamers en sanitair voorzien. Bepaalde ruimtes krijgen een andere bestemming waardoor er een ruime inkomhal, een instructiebad met bewegende bodem, een fitnessruimte, een gevechtszaal en een danszaal geïntegreerd worden in het project. Bovendien krijgen nog andere lokalen, zoals bergruimtes, kantoren en een cafetaria hun plaats in het geheel."





Voorjaar 2019

De verbouwings- en renovatiewerken schieten intussen goed op. "Het nieuwe sportcentrum wordt een ontmoetingsplaats bij uitstek, waar sportliefhebbers van binnen en buiten de gemeente elkaar kunnen vinden. Volgens de huidige planning wordt het voorjaar van 2019 als deadline vooruitgeschoven voor de opening."





Het actiecomité Zwembad dat zich tegen de plannen blijft verzetten noemt het nieuwe centrum 'een financiële strop voor de gemeente'. "In totaal zal dit 44,4 miljoen euro kosten, gemiddeld 1.480.245 euro per jaar in plaats van de beloofde 1.040.000 euro. En dan zijn er nog de bijkomende kosten... De vraag moet gesteld worden of er veel inwoners bereid zijn dit allemaal te betalen en of ze dit een voorbeeld van goed bestuur vinden", zegt Luc Peeters.





1,04 miljoen euro

Burgemeester Nadia Sminate (N-VA) spreekt van pertinente leugens. "Voor eens en altijd: de investeringskost voor het complex bedraagt 17 miljoen euro en is voor rekening van NV Sportoase. Wij geven het zwembad in concessie en betalen jaarlijks 1,04 miljoen euro voor het beheer. Dat is 20% minder dan de kost van het oude zwembad. Na 30 jaar is het complex van de gemeente. We krijgen dus nieuwe infrastructuur en moeten er minder voor betalen. Wie kan daar in godsnaam iets op tegen hebben..."