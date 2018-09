'Buurderij' in woonzorgcentrum 04 september 2018

Vanaf zaterdag 8 september kan je boodschappen doen bij de Buurderij in woonzorgcentrum Herfstvreugde. De Buurderij is een wekelijkse boerenmarkt. Je bestelt en betaalt de producten die je wilt op voorhand online (groenten, fruit, vlees, kaas, hoeve-ijs,...). Op de wekelijkse Buurderij haal je dan de bestelling af. Je ontmoet de lokale producenten die met plezier over hun producten vertellen en ondertussen maak je een praatje met de buren. Buurderij is een initiatief van Boeren & Buren en ondersteunt de lokale landbouw door de boer en de buurt dichter bij elkaar te brengen. Meer info en bestellen kan via www.boerenenburen.be. (DBS)