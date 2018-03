"Al 5.274 dieren opgevangen, maar een wallaby..." 09 maart 2018

02u35 0 Londerzeel Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Malderen heeft in 2017 liefst 5.274 dieren opgevangen. Dat zijn er 202 meer dan in 2016. "Ten opzichte van 2016 stellen we vast dat er een daling is van opgevangen gedomesticeerde dieren (-120) en een stijging van opgevangen wilde dieren (+313).", legt John Acke uit, die momenteel zelfs een wallaby 'op bezoek' heeft.

Van alle binnengebrachte wilde dieren is het VOC erin geslaagd om 65% terug in de natuur te brengen. "Deze prachtige resultaten hebben we behaald dankzij de inzet van een groep vrijwilligers die dagelijks alles geven om de dieren in nood te helpen. Spijtig genoeg zijn de subsidies voor het jaar 2018 opnieuw verminderd. Opnieuw dienen we het met enkele duizenden euro's minder te doen. Ook één van onze voertuigen heeft het begeven en diende dringend vervangen te worden. Om deze financiële tegenslag te compenseren zullen we ook dit jaar dus tal van activiteiten moeten organiseren om geld in het laatje te brengen. Komende zondag richten we zo ons eerste eetfestijn in van 11.30 tot 19 uur in zaal Madelon in Opdorp."





Momenteel heeft het VOC overigens een wel zeer opmerkelijke gast: een wallaby. "De kleine kangoeroe werd vorige week waarschijnlijk gedumpt in een weide in Opwijk. We gaan het dier nu 45 dagen bij ons houden. De eigenaar kan het al die tijd nog ophalen. Daarna gaan we op zoek naar een gastgezin."





Het VOC is nog dringend op zoek naar een aantal gemotiveerde vrijwilligers. Meer info via 052/33.64.10 of via voc.malderen@gmail.com. (DBS)