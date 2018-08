Zwembad en tennishal bijna klaar 27 augustus 2018

Binnen twee maanden is het nieuwe zwembad in Lommel helemaal klaar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouwwerken, met als hoogtepunt het vollopen van de 3 baden. Liefst 1.421,5 m3 of 1.421.500 liter water was nodig om het 25-meterbad, het instructiebad en het peuterbad te vullen. Vanaf oktober kan de inrichting van de brasserie en het zwembad starten. Eind oktober moet het hele nieuwe sportcentrum klaar zijn. Het nieuwe complex biedt naast een zwembad met een 25-meterbad, een apart kinderbad, een wellnessruimte met een jacuzzi, sauna en Turks stoombad en een familieglijbaan, ook een goed uitgeruste tennishal met vier banen. Een gemeenschappelijke brasserie met een waterspeeltuin of spray park vormt de spil van het hele complex. Centrummanager Maarten Schrooyen gaat er aan de slag met een team van 25 tot 30 vaste medewerkers, aangevuld met jobstudenten. (BVDH)